LTC degradeert voor tweede keer in drie jaar

VOETBAL - Het Asser LTC degradeerde vanmiddag naar de 3e klasse. De ploeg van interim-trainer Jan Rozema zag concurrent The Knickerbockers winnen van De Weide en verloor zelf op eigen veld van Bedum. En dat na een 2-0 voorsprong.

De degradatie betekent dat LTC voor de tweede keer in drie seizoen een stap naar beneden moet doen.LTC begon furieus aan het duel tegen Bedum. De 4-0 zege van vorige week bij Klazienaveen had de formatie uit Assen kennelijk vleugels gegeven. Binnen 25 minuten stond de thuisclub al op 2-0, door treffers van Stefan Kuntz en Avin Rashid Hussain. Kansen op een derde goal kreeg LTC ook, maar Maik Molanus en Hussain misten. Uit een corner kwam Bedum tien minuten voor rust op 2-1. Wilco Stolwijk gaf het laatste zetje. Toch bleef LTC de gevaarlijkste ploeg. David Modderman had de ruststand op 3-1 moeten bepalen, maar oog in oog met Bedum-doelman Lars van der Sluis was de aanvoerder niet koelbloedig genoeg.Ook in het eerste half uur van de tweede helft was er eigenlijk niets aan de hand voor LTC, alleen vergat de ploeg de trekker over te halen. Kansen bleken niet aan de Assenaren besteed. En als je zelf niet scoort, doet de tegenstander het vaak wel. Ook Bedum. Zelfs twee keer, via opnieuw Stolwijk en invaller Joachim Belga."Ik ben er kapot van", aldus LTC-aanvoerder David Modderman. "Ik was er van overtuigd dat we zouden winnen vandaag en dat had ook gewoon gemoeten. Natuurlijk degraderen we niet op basis van dit duel, maar we hadden het nog wel in eigen hand. We geven de goals wel gemakkelijk weg vandaag, maar we hadden er ook gewoon veel meer in moeten schieten. Nu moet de club verder in de 3e klasse en dat is eigenlijk onder onze stand. Ik vertrek naar Achilles 1894, maar ik hoop en verwacht wel dat de huidige groep hier verder bij elkaar blijft."