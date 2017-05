Bos vol lekkernijen voor bijen in Eelde

EELDE - In Eelde is vanmiddag een van de eerste 'bijenbossen' van Noord-Nederland geopend. Het bos moet zorgen voor betere overlevingskansen voor wilde bijen.

Dat meldt RTV Noord Een weiland vol met bomen en struiken die aanlokkelijk zijn voor de bijen, zo groot als een voetbalveld. Aan de Helmerdijk is het zo ingericht dat bijen er optimaal gedijen. Er zijn ook boomstammen geplaatst waarin de bij eitjes kan leggen.Door het veld loopt een pad met daarlangs informatiebordjes. Langs dit 'bijenleerpad' staan wetenswaardigheden over bijen.Het bijenbos van Eelde is er gekomen door Imkervereniging Haren-Paterswolde en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). De gemeente Tynaarlo ondersteunde het plan. De gemeente zet zich al langer in voor een 'bijvriendelijk klimaat'.Het gaat al jaren slecht met de bij. Een van de oorzaken zou zijn, dat er door landbouw te weinig voedsel is voor de bij. Door alle bijenlekkernijen in het bijenbos is te verwachten dat de beestjes het bos snel weten te vinden.