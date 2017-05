Oosting met Oranje onder 17 uitgeschakeld op EK

Thijs Oosting (nummer 8) op een archieffoto met Oranje onder 17

VOETBAL - Het Nederlands elftal onder 17 jaar is er niet in geslaagd om de halve finale op het EK in Kroatië te bereiken. Tegen Duitsland incasseerde de ploeg van bondscoach Kees van Wonderen in de laatste minuut de 2-1. Door deze nederlaag lopen Thijs Oosting uit Emmen en zijn leeftijdsgenoten voorlopig ook rechtstreekse kwalificatie voor het WK in India mis.

Nederland kwam op slag van rust op een 0-1 voorsprong door Zakaria Aboukhlal, maar moest in de tweede helft toezien hoe Duitsland via Elias Abouchabaka weer langszij kwam. In de laatste minuut besliste Fiete Arp het duel in het voordeel van de Duitsers.



De donderdag 17 jaar geworden Thijs Oosting maakte de negentig minuten vol. Afgelopen zomer maakte de zoon van Joseph Oosting (oud-trainer ACV en WKE,oud-speler en -trainer FC Emmen) de overstap van FC Emmen naar AZ. Jongstleden februari maakte hij zijn debuut in Oranje onder 17.