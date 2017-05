's Werelds eerste Biobased Pop-Up Museum opent in Emmen

Eén van de designstukken in het museum is de biobased lamp van student Liselot de Groot (foto: Josée van Attekum Fotografie)

EMMEN - Vanmiddag is het eerste Biobased Pop-Up Museum ter wereld geopend, in Emmen. Er zijn objecten en designstukken te zien die gemaakt zijn van duurzame en recyclebare materialen. Alle objecten die in het museum getoond worden én het museum zelf zijn biologisch afbreekbaar.

Het museum is opgetrokken uit karton en hout. De kunstwerken zijn van plantaardige of gerecyclede grondstoffen; een designlamp van maïszetmeel, een vaas van plantenresten, een hoed van bladeren van de buripalm. Maar ook skateboards van plastic afval en een biobased toilet zijn in de collectie van het museum opgenomen.



Het biobased museum is gebouwd door studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen van Hogeschool Windesheim. De kunstwerken zijn van professionele kunstenaars.



Het Biobased Pop-Up Museum gaat na de expositieperiode in Emmen reizen door Noord-Nederland.