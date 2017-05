Auto botst tegen gevel in Assen

De auto kwam tegen een muur tot stilstand (foto: Van Oost Media) De inzittenden werden nagekeken door ambulancepersoneel (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Twee mensen zijn vanavond gewond geraakt bij een ongeluk in het centrum van Assen.

De auto waar beide personen in zaten, botste tegen een muur van een makelaarskantoor aan de Javastraat.



De twee inzittenden van de auto zijn door ambulancepersoneel nagekeken.



De auto en de muur van het gebouw raakten beschadigd. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Ook is nog niet bekend hoe groot de schade is.

