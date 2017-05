Schema nacompetitie zaterdagamateurs

Bekijk hier het complete schema van de nacompetitie

VOETBAL - De reguliere competitie zit erop voor de zaterdagamateurs. Voor de meeste clubs betekent dat de velden vanaf nu kunnen herstellen en heerlijk groen kunnen worden, want pas in augustus zal er weer gevoetbald worden. Voor een aantal clubs is het nog geen zomerstop, want die moeten nog in actie komen in de nacompetitie voor promotie of tegen degradatie.

Hieronder het nacompetitieschema voor de zaterdagamateurs (in het vet gedrukt de Drentse clubs).





Voor een plek in de 1e klasse

Zaterdag 20/05

Noordscheschut - Leeuwarder Zwaluwen

Veenwouden - Omlandia

Hardegarijp - Pelikaan S

Gramsbergen - Be Quick Dokkum



Op dinsdag 23/05 worden de returnwedstrijden gespeeld.





Voor een plek in de 2e klasse

Zaterdag 20/05

WTOC - Tonego

Workum - Grootegast

Oeverzwaluwen - ONT

Berlikum - DWP

Hardenberg'85 - The Knickerbockers

Glimmen - Groen Geel

Noordwolde - Nieuwleusen

SCD'83 - SC Loppersum



Op dinsdag 23/05 worden de returnwedstrijden gespeeld.





Voor een plek in de 3e klasse

Zaterdag 20/05

1e ronde

vv Sweel - Trynwalden

(return dinsdag 23/05)



2e ronde

BSVV - HS'88

VHK - NOK

Franeker - 't Fean'58

Twijzel - RWF

Onstwedder Boys - Veenhuizen

SCN - CSVC

Hoogeveen - Borger

Nagele - Waterpoort Boys

Poolster - Grijpskerk

Waskemeer - Makkum

(de returns zijn een week later, op zaterdag 27/05)





Voor een plek in de 4e klasse

Zaterdag 20/05

1e ronde

Oosterparkers - SGV

VENO - Tollebeek

Marrum - Ternaard

Tiendeveen - SC Angelslo

GSVV - ODV

(returns dinsdag 23/05)



Zaterdag 20/05

2e ronde

Kootstertille - De Heracliden

Ouwe Syl - ASC

MSC - Wolvega

Westerlee - VVK

Mussel - NWVV

(een week later, op zaterdag 27/05 zijn de returns)

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden