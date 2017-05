A28 bij Beilen afgesloten vanwege gekantelde vrachtwagen

BEILEN - De A28 was vanochtend bij Beilen zo'n twee uur lang afgesloten vanwege een gekantelde vrachtwagen tussen Beilen en Hooghalen.

Volgens de politie is de oorzaak van het ongeluk nog onbekend. In de kleine vrachtwagen zaten twee personen. Zij zijn beiden door ambulancepersoneel onderzocht. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht.Het ongeluk gebeurde even na 7.00 uur. Rond 9.00 uur werd de weg weer vrijgegeven. Het verkeer werd bij Beilen omgeleid via een parallelweg en kon bij Assen-Zuid weer de A28 op.