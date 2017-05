Ruim negentig moederdagontbijtjes bezorgen voor het goede doel

Moeder Eva wordt verrast met het ontbijt (foto: RTV Drenthe/Simone Oosterbaan) Zusjes Hanna en Minke (foto: RTV Drenthe/Simone Oosterbaan) Niet alleen een ontbijt, maar ook cadeautjes voor moeder

ASSEN - Het was een drukke ochtend voor de Soroptimistenclub in Assen. De belangenorganisatie van en voor vrouwen bezorgde in en rond Assen 94 moederdagontbijtjes.

De belangstelling voor het ontbijt was zo groot, dat de organisatie ook een paar keer nee heeft moeten verkopen.



Ook moeder Eva Velzen in Assen werd door haar kinderen en man verrast met een ontbijt voor Moederdag. Minke en Hanna over hun moeder: "Mama doet altijd heel aardig tegen ons en maakt lekkere smoothies." Hanna vervolgt: "Vandaag gaan we nog cadeautjes uitpakken en een speurtocht houden." Zus Minke reageert daarop verontwaardigd, want dat was nog een geheim."



Vorig jaar hielden de Soroptimisten voor het eerst de moederdagactie, toen waren er veertig aanmeldingen. Dit jaar is de belangstelling een stuk groter. De opbrengst gaat naar Tegen Haar Wil, een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van seksueel geweld, stalking of huiselijk geweld.