'Herinrichting Vries is niet uitgebreid genoeg'

VRIES - De VVD in Tynaarlo noemt het een gemiste kans dat niet de hele Oude Asserstraat in Vries wordt aangepakt. Het centrum van het dorp gaat flink op de schop. Maar de VVD wil die herinrichting uitbreiden.

In Vries worden onder meer de Brinkstraat, de Markestraat en een deel van de Oude Asserstraat opgeknapt De partij is daar blij mee en geeft het college van Tynaarlo in een brief complimenten over de voortgang van de werkzaamheden. Maar de VVD stelt dat het gedeelte van de Oude Asserstraat tussen de Markestraat en de rotonde Nieuwe Rijksweg niet is meegenomen in de aanpak. Volgens de fractie krijgt de uitstraling van het centrum daardoor een onafgeronde indruk.De VVD vraagt het college om met voorstellen te komen, zodat ook dit deel van Vries heringericht kan worden.