Praalwagenbouwers Rodermarktparade aan de slag in nieuwe loods

RODEN - Bijna is ie klaar; de nieuwe grotere loods voor de bouw van praalwagens voor de Rodermarktparade. Dit weekend werden de onderstellen van de wagens er alvast naar toe gebracht.

Dankzij de nieuwe loods komt er flink meer werkruimte voor de wagenbouwers bij: 50 bij 13 meter.Er was al te weinig ruimte voor de bouw van de praalwagens voor de Rodermarktparade, en dit jaar helemaal. "We zijn dit jaar van veertien wagens naar zeventien gegaan. En met veel jongeren in de bouwgroepen, dus we hopen dat we die blijvend aan de Rodermarktparade kunnen verbinden", antwoordt voorzitter Lammert Kalfsbeek van de Vereniging voor Volksvermaken Roden op de vraag of de Rodermarktparade in de lift zit.In de oude loods konden twee bouwgroepen terecht. De andere bouwers moeten elders onderdak vinden. Dat gebeurt soms in boerenschuren. "Dan heb je te maken met bedrijfsregels en zo'n boer is dan wel vier tot vijf maanden zijn schuur kwijt. Dat wil ook niet iedere boer", aldus Kalfsbeek. Groepen zonder onderdak of die lastig onderdak kunnen vinden, kunnen terecht in de nieuwe loods. Er is plaats voor vier tot maximaal zes wagenbouwgroepen.Vrijwilligers hebben de nieuwe loods gebouwd . Volgende week worden water en elektriciteit aangesloten en kunnen de wagenbouwers er aan de slag. Ook de oude loods blijft in gebruik als wagenbouwlocatie.De nieuwe loods is betaald uit crowdfunding en met een hypotheek. De ene helft van het jaar wordt er aan wagens voor de Rodermarktparade gebouwd, en de andere helft van het jaar gaat de ruimte in de verhuur als caravanstalling. Zo hoopt Volksvermaken geld te verdienen voor terugbetaling aan de crowdfunders en de hypotheekverstrekker.Vorig jaar kwamen er 50.000 bezoekers naar de Rodermarktparade . De parade is op 23 september.