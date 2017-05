VVD Assen wil snel duidelijkheid over komst FOC

ASSEN - De VVD-fractie in de gemeenteraad van Assen wil snel duidelijkheid over de komst van een Factory Outlet Center (FOC). Dat blijkt uit vragen die zij stelt aan het college.

Eerder was aan de partijen beloofd dat er in april duidelijkheid zou komen over de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) in Assen, waar het FOC deel van zou gaan uitmaken.De VVD heeft haast met het krijgen van duidelijkheid, omdat de Binnenstadsvisie deels afhankelijk is van de komst van het Factory Outlet Center. De Binnenstadsvisie moet gaan zorgen voor een krachtige binnenstad van Assen, en er wordt met ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners, jongeren en externe deskundigen aan gewerkt.De Binnenstadvisie loopt nu op tegen de onduidelijkheid rondom het FOC. Hierdoor ontstaat er vertraging bij "een adequate ontwikkeling van de Asser binnenstad", aldus de VVD.Projectontwikkelaar Raymond Coronel, die verantwoordelijk is voor de plannen rondom het FOC, heeft vorige week nog benoemd dat de planontwikkeling rondom het FOC 'on hold' staat in afwachting van de beslissingen rond de ijsbaan . Volgens Coronel is dat van belang voor de totale ontwikkeling in de TRZ-zone bij het TT-circuit, waarvan zijn FOC deel moet uitmaken.