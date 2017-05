Tunnel N34 met de grond gelijk gemaakt

De tunnel is al helemaal verdwenen (foto: Egbert Straatman)

EXLOO - Dit hele weekend wordt er aan de N34 gewerkt tussen Odoorn-Noord en de afslag Gasselte. Bij de kruising Exloo is de tunnel Bovenstraat afgebroken.

De tunnel is sinds half april al niet meer in gebruik, omdat die in de nieuwe verkeerssituatie bij Exloo niet meer nodig is. Het verkeer maakt nu gebruik van de toeritten en het viaduct om de N34 over te steken.



Tegelijkertijd met de sloopwerkzaamheden krijgt de N34 bij Borger nieuw asfalt. De werkzaamheden moeten morgenochtend om 6.00 uur klaar zijn.