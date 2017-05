FC Assen pakt titel in 2e klasse L

FC Assen viert feest (foto: René Posthuma/RTV Drenthe)

VOETBAL - Makkelijk ging het niet, maar FC Assen heeft de titel in de 2e klasse L te pakken. Tegen Forward werd met 2-1 gewonnen. De overwinning was moeizaam, maar daar maalde na afloop niemand om.

Ondanks dat Assen genoeg had aan een punt, startte de ploeg van trainer Harold Wekema nerveus. De openingstreffer van Dzenan Sarkinovic in de 13e minuut werkte bevrijdend voor de Assenaren. Goede kansen werden echter niet benut om de 1-0 voorsprong uit te bouwen en twee treffers werden wegens buitenspel afgekeurd.



Uit het niets

In de 22ste minuut kwam Forward, uit het niets, langszij. Ruben Haring kon, geheel vrijstaand, de 1-1 binnen koppen. Omdat Rolder Boys tegen Raptim al snel op een comfortabele voorsprong kwam, sloeg de spanning weer op de Drentse ploeg.



In het tweede gedeelte van de eerste helft waren de kansen schaars, zodat beide ploegen met een 1-1 stand gingen rusten.



Kansen

In de tweede helft was FC Assen de betere ploeg en miste Sarkinovic de eerste grote kans na rust. Forward, dat moest winnen om rechtstreekse degradatie te ontlopen, ging steeds meer risico nemen om te winnen, waardoor Assen meer ruimte kreeg, maar hiermee slordig omsprong. Toch waren de beste kansen voor de Assenaren, maar leek de kampioensstress voor het doel toe te slaan.



Met nog ruim 11 minuten te spelen maakte Mustapha Mansaray aan alle onzekerheid een eind door, eindelijk, de bevrijdende tweede treffer binnen te schieten. In de slotfase kwam de overwinning niet meer in gevaar en promoveert FC Assen voor het tweede seizoen op rij.

Door: René Posthuma