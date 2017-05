FC Emmen treft NEC in halve finale play-offs

Emmen krijgt te maken met NEC (archieffoto: Roel Bos / sportfoto.org)

VOETBAL - FC Emmen neemt het in de halve finale van de play-offs om promotie op tegen NEC. De Nijmegenaren sloten het reguliere seizoen in de Eredivisie af op de zestiende plaats.

NEC stond voorafgaand aan de laatste speelronde nog zeventiende, maar door een verrassende overwinning in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-2) steeg de club een positie. Bij Emmen was geen rekening gehouden met deze opponent. Trainer Dick Lukkien bezocht namelijk het duel tussen Vitesse en Roda JC, terwijl zijn assistent René Grummel aanwezig was bij Go Ahead Eagles - Sparta. Namens Emmen was niemand present in het Abe Lenstra Stadion om NEC aan het werk te zien. De technisch staf van de eerstedivisionist dacht namelijk niet dat de Gelderlanders de volle buit gingen pakken.



Emmen speelt eerst voor eigen publiek tegen NEC, daarna volgt de return in Nijmegen. De ploeg van trainer Dick Lukkien rekende in de vorige ronde af met RKC Waalwijk. Dankzij een klinkende 1-5 uitzege stond Emmen na het eerste duel al met anderhalf been in de halve finale. De thuiswedstrijd ging twee dagen geleden met 0-1 verloren.