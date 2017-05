Oranje Dames Volleybalteam speelt oefeninterland in Hoogeveen

VOLLEYBAL - Het Nederlandse Dames Volleybalteam speelt een oefeninterland tegen Italië in Hoogeveen, op 27 mei.

Het is een poosje geleden dat het team oefenwedstrijden in Nederland speelde. Vrijdag 26 mei wordt er gespeeld in Apeldoorn, en een dag later in Hoogeveen.Via haar Instagram-account roep volleybalster Laura Dijkema uit Beilen op om te komen kijken: