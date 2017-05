Asser Boys het Feyenoord van het amateurvoetbal

VOETBAL - Asser Boys heeft voor het eerst in 21 jaar een kampioenschap mogen vieren. De cruciale wedstrijd tegen Stadskanaal in de 3e klasse C leverde een royale 0-4 overwinning op.

Voor Asser Boys waren voorafgaand aan de laatste reguliere speelronde verschillende scenario's mogelijk. Een zege volstond voor de titel, maar een gelijkspel had wellicht een beslissingswedstrijd tot gevolg gehad. Bij een nederlaag dreigde het kampioenschap zelfs volledig door de vingers van Asser Boys te glippen.Met Stadskanaal trof de ploeg van trainer Wietze de Jong een club in vorm. De Groningers hadden de tweede periode op zak en waren in de derde bovendien ongeslagen. Thuis slikte Stadskanaal slechts één nederlaag, tegen Dalen.Asser Boys beleefde een moeilijke beginfase. Stadskanaal was de betere ploeg, maar serieuze kansen leverde het overwicht niet op. In de tweede helft herstelde Asser Boys zich aan de hand van René Westerveen, die in de 47ste minuut de 0-1 scoorde.Diezelfde Westerveen produceerde middels zijn 31ste en 32ste treffer van het seizoen een glaszuivere hattrick. Stadskanaal leek zich na die 0-3 te sparen voor de nacompetitie. Tien minuten voor tijd legde Nick Modderman de eindstand vast.Dalen, de nummer twee van de ranglijst, deed wat moest doen en verpletterde Titan met 7-0. De zevenklapper was evenwel niet voldoende om de titel nog te kunnen claimen.Asser Boys zal overigens zonder De Jong aan het avontuur in de 2e klasse beginnen. De coach stopt na maar liefst 26 seizoenen.