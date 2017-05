Zieke zwaan gered in Meppel

Aan de Edison in Meppel is een zieke zwaan gevonden (foto: Persbureau Meter) 10 brandweermannen, 3 brandweerwagens en een bootje (foto: Van Oost Media) De boot moest met een hoogwerker het water in (foto: Van Oost Media) De zwaan was gemakkelijk te vangen met een net (foto: Van Oost Media) Het dier is overgebracht naar de zwanenopvang (foto: Van Oost Media) Uiteindelijk zal de vogel weer vrijgelaten worden (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Aan de Edison in Meppel is vanavond een zieke zwaan gevonden. Het dier was ernstig verzwakt.

Omdat de zwaan moeilijk te bereiken was kwamen er tien brandweermannen, drie brandweerwagens en een bootje aan te pas om het dier te redden. Het bootje kon namelijk niet op de normale manier te water gelaten worden door de stenen kade. Daarom is het vaartuig met een hoogwerker in en uit het water getild.



De zwaan was vervolgens gemakkelijk te vangen met een net. Het beest was zodanig vervuild dat het is overgebracht naar de zwanenopvang in Ureterp, in Friesland. Daar kan de vogel aansterken om later weer in de natuur te worden vrijgelaten.