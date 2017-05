Motorcrosser Sem de Lange: mét gekneusde knie elfde

Sem de Lange (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe) Sem de Lange in actie (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

MOTORCROSS - Sem de Lange (13) is vandaag elfde geworden in de 85cc klasse tijdens de Dutch Masters of Motocross in Emmen. Een aardige prestatie omdat de 13-jarige crosser uit Weiteveen met een zwaar gekneusde knie rondreed.

Tijdens de vrije training van vanmorgen werd hij van z'n motor gereden en ging daarna hinkend over de paddock.



De Lange, die dit jaar z'n debuut maakt in de 85cc klasse, finishte na een kopstart in de eerste manche als zevende. Dat was zijn beste prestatie van dit seizoen tot nu toe. In de tweede manche ging hij als vijfde de eerste bocht in en finishte hij dertiende.



Jeffrey Herlings wint beide manches MX1

Na afloop kwam drievoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings nog even langs bij De Lange met troostende woorden. De Brabander won vandaag beide manches in de MX1-klasse



De 12-jarige Jarno Bos uit Klazienaveen finishte in 85cc klasse op de 21e plaats.

Door: Karin Mulder