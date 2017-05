Dick Lukkien: FC Emmen mag, NEC moet

Dick Lukkien (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien zag vanmiddag leuke dingen tijdens Vitesse - Roda JC, maar veel heeft hij daar niet aan.

Ook de notities van zijn assistent René Grummel - die bij Go Ahead Eagles - Sparta was - kunnen de prullenbak in. FC Emmen treft in de volgende ronde van de nacompetitie NEC, dat met 0-2 won van sc Heerenveen, een wedstrijd waar niemand van de Emmer technische staf aanwezig was. "Je maakt vooraf een inschatting", zegt Lukkien. "Voor mijn gevoel had Roda de meeste kans om op plek zestien te eindigen, maar het mooie aan voetbal is dat het onvoorspelbaar is. We hebben een goede band met Heerenveen en wisten vooraf al dat we makkelijk de beelden konden krijgen."



Vorige week won NEC al met 2-1 van AZ, vandaag kwam daar dus een zege tegen Heerenveen bij. "Na de aanstelling van Ron de Groot en Patrick Pothuizen is er nieuw elan in de ploeg gekomen, maar het is nog steeds een ploeg die in zwaar weer zit. Ze hebben alles op alles gezet om de nacompetitie te ontlopen, dus ze zullen denk ik wel een vervelend gevoel hebben. Volgens mij moeten wij daar gebruik van maken. Wij mogen, NEC moet."



Had Lukkien NEC het minst graag getroffen van de drie? "Daar ga ik niks over zeggen. We hebben rekening gehouden met alle drie en gaan ons nu voorbereiden op dit tweeluik en ik denk dat er voor ons absoluut iets te halen is."