Van der Lee mist matchpoint: DTK’70 geen landskampioen

Geen kampioenschap voor De Treffers (foto: Stijn Steenhuis/RTV Drenthe)

TAFELTENNIS - De Treffers’70 uit Klazienaveen is er niet in geslaagd kampioen van Nederland te worden. De finale tegen titelhouder Taverzo uit Zoetermeer werd met 2-3 verloren.

Namens de club uit Klazienaveen wist Nathan van der Lee in de eerste partij voor een stunt te zorgen. Tegen favoriet Khatchanov boog Van der Lee een achterstand (1-2) om. In de laatste game startte de Groninger in Drentse dienst goed (6-2), waardoor het duel met 11-8 winst werd afgesloten.



Na een verliespartij van speler/coach Wijers en (1-3) en een walk-over van Hageraats (3-0) kon DTK’70 in de vierde wedstrijd het verrassende kampioenschap binnenhalen. Kopman Wijers kwam op voorsprong, maar verloor na twee hele slordige games (5-11 en 6-11) de partij.



Matchpoint

In het vijfde en beslissende duel stonden de ongeslagen Van der Lee en Kovac tegenover elkaar. In de vijfde set overleefde Van der Lee twee matchpoints en mocht bij 12-11 zelf serveren voor de winst en het kampioenschap. Het wedstrijdpunt werd echter niet benut en drie punten later konden de handen alsnog in de lucht bij de Zuid-Hollandse titelhouder.