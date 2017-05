MSC redt zichzelf en RKHVV

VOETBAL - MSC speelt ook volgend seizoen in de zondaghoofdklasse. De Meppelers speelden met 1-1 gelijk bij RKHVV in het Gelderse Huissen en dat was voldoende voor de mannen van het interim-trainersduo Jan-Derk Brandsma/Leo Blom. JOS Watergraafsmeer en Hoogland verloren, waardoor een puntje voldoende bleek.

MSC stond lang met 2-0 voor door treffers van Jos Fidom en Nick Koster, maar liet in de slotfase de thuisclub nog terugkomen tot 2-2. Daardoor eindigde ook RKHVV boven de gevarenzone. Degradatiewedstrijden zijn er voor JOS Watergraafsmeer en Alverna, terwijl Hoogland en Dieze West zijn gedegradeerd.Jos Fidom schoot MSC in zijn laatste wedstrijd voor de Meppeler club op schitterende wijze op voorsprong vanaf zo´n 20 meter. Die 0-1 was verdiend. MSC was gevaarlijker dan RKHVV en had via Justin Benjamins al twee keer eerder op voorsprong moeten komen.Kort na rust bediende de sterk spelende Björn Bakker spits Nick Koster die er 0-2 van maakte.Omdat de tussenstanden op de andere velden gunstig waren hoefde MSC eigenlijk niets meer en dat was ook te zien aan het spel. Een kwartier voor tijd ging de handrem erop bij de Meppelers en kreeg RKHVV kans op kans. De enige die nog een sta-in-de-weg was bleek doelman Bram Tijink. De vijfde en zesde opgelegde kans waren echter ook hem te machtig, waardoor het duel dus nog eindigde in 2-2. Daarna begon het grote rondspelen, tot het laatste fluitsignaal waarna beide ploegen konden juichen.