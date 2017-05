Dwingeloo viert kampioenschap Feyenoord

In Dwingeloo prijkt een Feyenoordvlag op de kerktoren (foto: Twitter.com / Markus @MarkBartJan)

DWINGELOO - In Dwingeloo wordt het kampioenschap van Feyenoord meegevierd. Op de 'Siepel' op de kerktoren prijkt een grote vlag van de voetbalclub.

Meerdere mensen op Twitter plaatsten er foto's en zelfs filmpjes van:Wie de vlag heeft opgehangen is niet bekend, maar vast staat dat het een groot Feyenoord-fan moet zijn.Feyenoord won vandaag het landskampioenschap nadat Dirk Kuijt drie doelpunten scoorde voor de club. De laatste keer dat Feyenoord kampioen werd, was in 1999.