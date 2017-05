18-jarig meisje vermist in Emmen [update]

Het meisje is voor het laatst gezien rond de Balingerbrink in Emmen (foto: Politie Emmen)

EMMEN - In Emmen wordt vanaf 21.00 uur gezocht naar een 18-jarig meisje, Arie genaamd. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van de straat Balingerbrink.





Ze heeft een Aziatisch uiterlijk en paars of aubergine geverfd halflang haar. Ze draagt een zwart vest van het merk Nike, en een blauwe spijkerbroek. Ze is tussen de 1.70 en 1.75 meter, en ze heeft een bril die ze niet altijd draagt. Ze heeft bruine ogen.



Wie het meisje gezien heeft kan contact opnemen met de politie.

