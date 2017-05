Darters Marsdijkhal 1 winnen titel in eredivisie

Marsdijkhal 1 is kampioen van Drenthe geworden (foto: Frank Andringa)

DARTS - De darters van Marsdijkhal 1 uit Assen hebben vrijdagavond voor het eerst de titel veroverd in de eredivisie van Drenthe. Op bezoek bij De Gelegenheid in Musselkanaal werd met 2-7 gewonnen.

Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen hadden de Assenaren aan één punt genoeg om alleen aan kop in de eredivisie te komen. En dat punt kwam er direct in de eerste partij tegen De Gelegenheid in Musselkanaal. Marcel Bos kwam ietwat moeizaam op stoom, maar won zijn partij vervolgens overtuigend: 0-1.



Met de titel inmiddels op zak zijn het Dennis Jonkman, Bert Stavast en Armando Slotboom die de feestvreugde bij de Marsdijkhallers alleen maar verhogen. Dankzij drie zeges van hen staat het na de singlepartijen: 0-4.



Bijzonder moment

De eerste van de vier koppelpartijen is ook een prooi voor Marsdijkhal 1. Bert Stavast en Dennis Jonkman winnen overtuigend. Daarna volgt een bijzonder moment als Mick Jansen invalt. Twee jaar geleden verhuisde hij naar DC Marsdijkhal, maar door een zware crash als motorcoureur speelt hij geen enkele competitiewedstrijd. In Musselkanaal verliest hij zijn eerste koppel met Armando Slotboom, maar pakt in de tweede wedstrijd samen met Frank Andringa wel de volle buit. Het laatste koppel is voor Stavast en Jonkman, 1-7.



In de afsluitende teamronde wint de feestvreugde het van het darten en pakt De Gelegenheid het laatste punt.



Met de titel op zak mag Marsdijkhal 1 zich nu gaan opmaken voor het nationale kampioenschap. Dat wordt op zondag 2 juli gespeeld in Nijkerk.