Negen Drentse kampioenen in amateurvoetbal

VOETBAL - Negen Drentse amateurclubs vierden dit seizoen het kampioenschap. Daaronder liefst vijf clubs uit Assen. Naast ACV en Achilles 1894 pakten ook FC Assen, Asser Boys en de zaterdagvoetballers van Achilles 1894 de titel in hun klasse.

ACV kampioen in de hoofdklasse B

Hieronder het overzicht van de Drentse kampioenen in het seizoen 2016/2017ACV pakte de titel in de zaterdaghoodfdklasse B door drie wedstrijden voor het einde directe concurrent DOVO te verslaan, waarna de formatie van trainer Fred de Boer het karwei afmaakte bij CSV Apeldoorn . ACV pakte de titel na een stabiel seizoen, dankzij een sterke organisatie en een levensgevaarlijke spits: Saber Hendriks. ACV pakte 59 punten in 26 wedstrijden en sluit het seizoen af met een doelsaldo van 67 voor en 22 tegen.HZVV pakte de titel in de 1e klasse en dat betekende dat de club uit Hoogeveen voor de vierde keer sinds 2009/2010 promoveert naar de hoodfklasse. De vorige drie kampioenschappen werden direct gevolgd door een degradatie en dus is 'overleven' de grote opgave voor HZVV komend seizoen. De formatie van scheidend trainer Karlo Meppelink pakte in 26 wedstrijden 59 punten met een doelsaldo van 67 voor en 22 tegen. Topscorer van de club werd Frank Strijker met 23 goals.FDS uit Havelterberg promoveerde voor het tweede seizoen op rij. Waar vorig seizoen in de vijfde klasse nog een nacompetitie noodzakelijk was ging de ploeg dit jaar in de 4e klasse D rechtstreeks naar de titel. Het kampioenschap werd gepakt door een 2-1 zege op vv Sweel. FDS pakte dit seizoen 53 punten uit 22 wedstrijden met een doelsaldo van 79 voor en 24 tegen. Patrick Hasebos werd met 28 goals de topschutter van de club.Achilles 1894 starte dit seizoen met een prestatief elftal op de zaterdag, dat in de toekomst moet uitgroeien tot een kweekvijver voor de hoofdmacht van de zondagtak. Een titel was dus min of meer ook wel een vereiste. En dat gebeurde, al bleef Tiendeveen continu aardig in het spoor. Met 59 punten uit 26 duels en een doelsaldo van 110 voor en 29 tegen bleef Achilles 1894 de nummer 2 drie punten voor. Topschutter van Achilles 1894 werd Eddy Koopman. Hij scoorde 32 keer.Na de degradatie van vorig jaar wilde Achilles 1894 dolgraag in één ruk weer terugkeren vanuit de 1e klasse F en vanaf dag 1 tot en met de laatste speeldag stond de ploeg van trainer Theo ten Caat ook bovenaan. De titel is dan ook dik en dik verdiend. Achilles pakt 61 punten in 26 duels. De Assenaren scoorden in die 26 duels 85 keer. 35 keer werd een goal geïncasseerd. De hoogste score boekt Achilles 1894 op de laatste speeldag. SC Erica werd met 10-3 verslagen. Stan Haanstra, die in dat laatste duel vijf keer scoort, wordt topscorer van de club met 26 goals.De titel in de 2e klasse L ging op de laatste speeldag naar FC Assen. Op bezoek bij Forward volstaat een puntendeling, maar de formatie van trainer Harold Wekema won met 2-1, waardoor het gat met Rolder Boys na 24 duels drie punten blijft. FC Assen pakt 49 punten uit 24 wedstrijden en heeft een doelsaldo van 45 voor en 28 tegen. Dzenan Sarkinovic scoort van die 45 er 19.Er kan er maar één de eerste zijn en die eer was voor GOMOS. Die ploeg werd de eerste kampioen van Drenthe. De club uit Norg werd bijna ongeslagen kampioen. Bijna, want op de voorlaatste speeldag werd er met 5-3 verloren van Wildervank. Met 63 punten uit 24 duels en een doelsaldo van 72 voor en 20 tegen promoveert de formatie van trainer Wim Bakering naar de 2e klasse.De vijfde Asser club die kampioen werd is Asser Boys en daar moest de zondagderdeklasser liefst 21 jaar op wachten. Onder leiding van scheidend trainer Wietze de Jong ("Misschien keer ik nog wel weer terug als trainer, want het is toch wel heel erg leuk") pakt Asser Boys de titel in de 3e klasse C op de laatste speeldag, al was de voorlaatste speeldag allesbepalend. Op die dag verspeelde concurrent Dalen namelijk de gedeelde koppositie met Asser Boys door tegen CEC gelijk te spelen. Asser Boys kon daardoor in en tegen Stadskanaal de titel veilig stellen. Dat lukte, met speels gemak. Het werd 0 tegen 4. Asser Boys behaalde 58 punten uit 26 wedstrijden. René Westerveen was dit seizoen de grote man aan de kant van de blauwhemden. De aanvaller scoorde 32 keer en dat is bijna de helft van de totale productie van de Asser club (67 voor en 28 tegen).Met eigen jongens zo snel mogelijk richting de 2e of 1e klasse. Dat is de doelstelling die WKE'16, de nieuwe club uit Emmen na het faillissement van topklasser WKE, neerlegt aan het begin van het seizoen. De eerste titel is binnen, want er stond geen maat op WKE'16 dit seizoen. Slechts één nederlaag incasseerde de club en er werd ook één keer gelijkgespeeld. Maar met 73 punten uit 26 duels en een doelsaldo van 174 voor en 23 tegen bleken de oranjehemden ongenaakbaar. Grote vraag is nu natuurlijk of WKE'16 ook zo simpel door de 4e klasse rolt volgend seizoen. Topschutter van WKE werd Ferdy Poelman met maarliefst 48 goals. Daarmee werd de spits van WKE'16 ook algeheel topscorer van Nederland.