Uitslaande brand in woning Nieuw-Amsterdam [update]

Verschillende brandweerkorpsen helpen de brand te blussen (foto: Persbureau Meter) De uitslaande brand zorgt voor veel rookontwikkeling (foto: Persbureau Meter) De uitslaande brand zorgt voor veel rookontwikkeling (foto: Van Oost Media)

NIEUW-AMSTERDAM - Aan de Ringlaan in Nieuw-Amsterdam woedt brand in een vrijstaande woning. Het gaat om een uitslaande brand.

Verschillende brandweerkorpsen zijn aanwezig om te helpen met blussen.



Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen personen aanwezig in het huis. Ook is er geen indicatie dat er een gevaar is voor de omliggende panden.