Uitslaande brand verwoest huis in Nieuw-Amsterdam

Verschillende brandweerkorpsen helpen de brand te blussen (foto: Persbureau Meter) De uitslaande brand zorgt voor veel rookontwikkeling (foto: Persbureau Meter) De uitslaande brand zorgt voor veel rookontwikkeling (foto: Van Oost Media)

NIEUW-AMSTERDAM - Aan de Ringlaan in Nieuw-Amsterdam is gisteravond laat brand uitgebroken in een vrijstaande woning. Het ging om een uitslaande brand.

Verschillende brandweerkorpsen werden opgeroepen om te helpen met blussen. De brand lijkt op de benedenverdieping te zijn begonnen, de bewoners waren niet thuis.



Volgens een woordvoerder van de brandweer was er geen gevaar voor de omliggende panden. De woning zelf moet als verloren worden beschouwd.