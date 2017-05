Schema nacompetitie zondagamateurs

Bekijk hier het nacompetitieprogramma van de Drentse zondagamateurs

VOETBAL - De reguliere competitie zit erop voor de zondagamateurs. Voor de meeste clubs betekent dat de velden vanaf nu kunnen herstellen en heerlijk groen kunnen worden, want pas in augustus zal er weer gevoetbald worden. Voor een aantal clubs is het nog geen zomerstop, want die moeten nog in actie komen in de nacompetitie voor promotie of tegen degradatie.

Hieronder het nacompetitieschema voor de zondagamateurs. De Drentse clubs staan vet gedrukt.



Voor een plek in de hoofdklasse

22 clubs strijden om twee plekken in de hoofdklasse. Er wordt gespeeld in zes poules, waarvan de winnaars (in een halve competitie) zich plaatsen voor twee finalepoules. Weer wordt er een halve competitie afgewerkt en de winnaars van de twee finalepoules spelen volgend seizoen dus in de hoofdklasse.



Hieronder de poule-indeling:



Poule 1

Alverna

EDO

Goes

Wittenhorst



Poule 2

DESO

VELO

Susteren

GRC Groningen



Poule 3

JOS Watergraafsmeer

SC 't Zandt

Quick 1888



Poule 4

vv Gestel

vv Schaesberg

Nieuw Buinen

(donderdag 18 mei: Schaesberg - Nieuw Buinen)



Poule 5

AFC'34

Alcides

Brabantia

FC Boshuizen

(donderdag 18 mei: Alcides - Brabantia)



Poule 6

Alphense Boys

vv Emmen

RKVV Velsen

SC Bemmel

(donderdag 18 mei: vv Emmen - RKVV Velsen





Voor een plek in de 1e klasse

1e ronde

1. Noordster - SC Erica

2. DTD - LAC Frisia

3. Olyphia - Rolder Boys

4. Germanicus - Roden

(speeldag zondag 21 mei, return op woendag 25 mei)



2e ronde

Winaar wedstrijd 4 - Winnaar wedstrijd 2

Winnaar wedstrijd 3 - Winnaar wedstrijd 1

Door: Niels Dijkhjuizen