Geen snipperdag voor Nieuw Buinen: Gestel trekt zich terug

VOETBAL - Nieuw Buinen leek zich op te maken voor een hele lange donderdag, met een reis naar het Limburgse Landgraaf voor een wedstrijd tegen Schaesberg. Maar doordat Gestel zich maandag terugtrok, wordt de reis een week uitgesteld en reist de formatie van Geert Oosterloo op Hemelvaartsdag naar Limburg.

Zonder de terugtrekking van Gestel had de selectie van Nieuw Buinen donderdag massaal een snipperdag moeten opnemen. Voorzitter Siert van der Laan is, ondanks dat de reis niet doorgaat, ontstemd over de KNVB. "In de speeldagenkalender, die we aan het begin van het seizoen kregen, staat dat de eerste speeldag van de nacompetitie op zondag 21 mei is", laat Van der Laan weten. "Ruim een week geleden kregen we een brief van de KNVB dat we ineens op donderdag 18 mei naar Zuid-Limburg moeten. De reis duurt ruim drie uur."De exacte berekening is nog vervelender, want de afstand van Nieuw-Buinen naar het complex van vv Schaesberg bedraagt 340 kilometer en zonder verkeershinder is de bus zo'n 3 uur en 45 minuten onderweg.Doordat Gestel zich terugtrekt speelt Nieuw Buinen nu een dubbele ontmoeting tegen Schaesberg voor een plek in de volgende ronde van de nacompetitie. Zondag wordt de eerste wedstrijd in Nieuw-Buinen gespeeld. Op Hemelvaartsdag volgt de return in Landgraaf. Maar op de feestdag zijn de meeste spelers vrij.Schaesberg eindigde als vijfde in de 1e klasse D in district Zuid 2. In die klasse werd Meerssen met ruime voorsprong op de concurrentie kampioen. Schaesberg veroverde de eerste periode en zakte daarna terug. In de laatste negen duels pakte de Limburgse club slechts 10 punten. Vorig jaar werd de club uit Landgraag kampioen in de 2e klasse.Nieuw Buinen eindigde vrij eenzaam op plek 2 in de 1e klasse F. Achilles 1894 bleek een maatje te groot, maar het gat met de nummer 3 bedraagt na 26 duels 10 punten. De oranjehemden hebben sinds 14 oktober nog maar één competitieduel verloren.21 mei: Nieuw Buinen-Schaesberg25 mei: Schaesberg-Nieuw BuinenOok Alcides en vv Emmen strijden om promotie naar de hoofdklasse. Die twee clubs starten in hun poule met een thuisduel aanstaande donderdag. Alcides krijgt bezoek van Brabantia en vv Emmen ontvant RKVV Velsen)De winnaars van de poules plaatsen zich voor twee finalepoules. De winnaars (ook weer een halve competitie, dus twee wedstrijden) van die finale-poules spelen volgend seizoen in de hoofdklasse.