Meppeler bedrijf hoopt volgend jaar voor derde keer podium Songfestival te bouwen

MEPPEL - Het Eurovisiesongfestival in Kiev van dit weekend had een bijzonder Drents tintje. Het podium waar de artiesten hun optreden gaven, was opgebouwd door het bedrijf InterStage uit Meppel.

Het was de tweede keer dat het Meppeler bedrijf het podium opbouwde voor de grootse muziekshow. "Oostenrijk was voor ons de eerste keer. Toen zat Zweden er een jaartje tussen en nu mogen we weer meedoen. Het land dat het festival organiseert, bepaalt wie het podium bouwt. Omdat Zweden al zo vaak gewonnen heeft, hebben ze daar voldoende kennis en kunnen ze het prima zelf", vertelt Roy Rietberg van InterStage.Twee dagen deed het bedrijf erover om het podium van zeventig meter breed op te bouwen en diezelfde tijd is ook nodig om de boel weer af te breken. "Dat valt dus wel mee, maar logistiek is het nog een uitdaging. Alles klaarmaken voor transport is tijdrovend", zegt Rietberg. Meteen na de uitzending van zaterdagavond is het bedrijf begonnen met het afbreken van het podium.De kans is groot dat InterStage er volgend jaar in het Portugese Lissabon weer bij is. "De eerste contacten zijn zeker gelegd. Het duurt altijd een paar maanden, ze moeten het dan eerst even laten bezinken. Maar we hopen er wel op natuurlijk."Wie denkt dat dit een van de grootste klussen is van het bedrijf, heeft het mis. "We gaan in Nederland het festivalseizoen in. Als we het hebben over de Zwarte Cross of Dancevalley, dan hebben we het over nog iets grotere projecten", aldus Rietberg. Bovendien kreeg InterStage dit jaar in Kiev veel bijval van Oekraïense partijen.Tientallen miljoenen mensen van over de hele wereld keken afgelopen zaterdag naar het Eurovisiesongfestival, van wie ruim vier miljoen mensen in Nederland. De Nederlandse inzending OG3NE eindigde als elfde. Portugal ging er met de winst vandoor.