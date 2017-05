LTO baalt van vrijstelling mestregels voor boeren

DWINGELOO - LTO Noord vreest dat het plan om de veestapel in te krimpen, op losse schroeven komt te staan. De rechter bepaalde onlangs dat een groep van vijftig boeren hun koeien mag houden, ondanks de nieuwe fosfaatregels.

Volgens Dirk Bruins uit Dwingeloo van LTO leidt de uitspraak tot ongelijkheid. Als bepaalde boeren hun vee mogen houden, worden andere boeren juist weer harder getroffen. "We zijn na afschaffing van het melkquotum meer gaan melken dan in totaal kan. Dus iedereen zal een beetje terug moeten. Maar het is wel zuur natuurlijk als de een veel harder terug moet dan een ander."Bovendien verwacht Bruins dat nu meer boeren de gang naar de rechter maken, in de hoop dat zij zo kunnen voorkomen dat ze koeien moeten wegdoen. "Ik snap het wel, maar het is wel ook gelijk een grote zorg. De regels die er nu zijn, willen we graag zo houden, omdat ze van belang zijn voor de sector."Staatssecretaris Martijn van Dam liet eerder al weten het oneens te zijn met de rechterlijke uitspraak. Het ministerie van Economische Zaken gaat in beroep. "Het zal een spoedprocedure worden, zodat er snel duidelijkheid komt. Melkveehouders wisten waar ze aan toe waren. De maatregelen zijn niet leuk, maar een groot aantal boeren wist wel wat het belang ervan was. Nu is er weer veel onduidelijkheid voor veel bedrijven", zegt LTO'er Bruins. Volgens vindt de procedure in augustus plaats.Het plan voor het inkrimpen van de veestapel is een maatregel om de hoeveelheid koeienmest terug te dringen. Dit moet, omdat de Europese limiet flink werd overschreden. Sinds het afschaffen van het melkquotum in 2015, mogen boeren onbeperkt melk produceren. Hierdoor nam het mestoverschot snel toe. Deze hoeveelheid moet nu naar beneden.