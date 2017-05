Burgemeester Van Oosterhout: FC Emmen - Feyenoord zou heel mooi zijn

EMMEN - Burgemeester Eric van Oosterhout beleefde gisteren een emotionele middag in Rotterdam. Feyenoord, zijn club, werd voor het eerst in achttien jaar landskampioen.

Van Oosterhout was bij de kampioenswedstrijd in De Kuip aanwezig. "We waren met een hele club van Café Rue de la Gare. Zij hadden een kaartje over en vroegen of de burgemeester mee wilde."Voor de burgemeester was het een bijzondere middag. "Het was emotioneel. Ik was acht jaar toen ik daar voor het eerst met mijn vader zat. Een enkele keer mocht ik toen naar Feyenoord toe. Nu, bijna een halve eeuw later, ontplofte dat stadion. Geweldig! Als je achttien jaar geen kampioen bent geweest, is het feestje net wat groter dan wanneer het routine is."De agenda laat Van Oosterhout niet toe om vanmiddag bij de huldiging te zijn op de Coolsingel. "Direct na afloop van het duel was al een huldiging op zich. Daar kan de Coolsingel niet tegenop. Vandaag ga ik gewoon weer aan het werk. Wel met een stropdas met een mooie F erop. Ik zal een paar kameraden, die toch voor die andere club zijn, attenderen op deze hele mooie stropdas en ik hoop nog veel felicitaties te mogen ontvangen vandaag."Van Oosterhouts jaar kan door het kampioenschap van Feyenoord niet meer stuk, maar promotie van FC Emmen zou het helemaal afmaken. "FC Emmen - Feyenoord zou heel erg mooi zijn. Nog een paar goede wedstrijden en dan kan Emmen ook in de Eredivisie staan. Ik heb al een topjaar, maar dat zou heel mooi zijn."