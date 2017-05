NEC komt voor FC Emmen onverwacht

VOETBAL - Niet Roda JC, niet Sparta, maar NEC wordt de tegenstander van FC Emmen in de halve finales van de play-offs voor een plek in de eredivisie. Een optie waar vooraf door de trainersstaf van de Drentse profclub het minst op werd gerekend. Terwijl Dick Lukkien Roda JC bekeek en zijn assistent, René Grummel, Sparta voor zijn rekening nam, werd NEC niet bekeken.

Dick Lukkien maakte de meeste kilometers voor niets. Hij bekeek in Arnhem de wedstrijd Vitesse-Roda JC, een verkeerde keuze, naar later bleek. "Je maakt op voorhand een inschatting en voor mijn gevoel had Roda de meeste kans om op deze plek te eindigen", laat Lukkien op de terugweg uit Arnhem weten. "Het mooie aan voetbal is, is dat het onvoorspelbaar is, dus we maken ons op voor NEC."Gelukkig heeft FC Emmen een goede band met SC Heerenveen. "We krijgen de beelden van Heerenveen en kunnen NEC toch goed analyseren." Lukkien weet dat NEC een moeilijk seizoen doormaakt. Coach Peter Hyballa werd drie weken geleden ontslagen en onder het nieuwe trainersduo Ron de Groot en Patrick Pothuizen werden de laatste twee wedstrijden, tegen AZ en Heerenveen, gewonnen.Het maakt Lukkien niet uit dat NEC de tegenstander is geworden. "Ik had geen voorkeur. We hebben rekening gehouden met alle drie de ploegen. We gaan ons nu voorbereiden op NEC en ik denk dat er iets voor ons te halen is", aldus een optimistische trainer.Donderdag begint FC Emmen met een thuiswedstrijd. De wedstrijd begint om 20:45 uur. Zondag volgt in Nijmegen de return. Deze wedstrijd begint dan om 16:45 uur. Mocht FC Emmen het tweeluik winnen, dan volgt in de finale een dubbele ontmoeting met de winnaar van de andere halve finale tussen Volendam en NAC Breda. De wedstrijden tegen NEC zijn live te beluisteren op Radio Drenthe.