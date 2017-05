Stelling: Mijn computer is goed beveiligd tegen hackers

ASSEN - Politieorganisatie Europol vreest dat er vandaag opnieuw veel computers besmet worden met ransomware of gijzelsoftware.

Volgens de eerste cijfers van Europol zijn sinds vrijdag, toen de aanval begon, zeker 200.000 computers in 150 verschillende landen getroffen door het virus. Mensen die het virus op hun computer hebben, kunnen niets meer met het apparaat doen, tenzij ze geld betalen. Volgens Europol heeft bijna niemand het losgeld betaald voor de gekaapte computers en raakten vooral systemen van bedrijven besmet.Een onderzoeker heeft inmiddels ontdekt hoe de besmetting van computers en de verspreiding van het zogeheten virus WannaCrypt in zijn werk gaat en hoe die kan worden gestopt. Gebruikers van Windows 7 wordt nog wel geadviseerd zo snel mogelijk hun systeem te updaten om de computer te beschermen tegen een aanval.Een computerdeskundige van beveiligingsbedrijf Fox-IT zei dit weekend dat Nederland nog veel te weinig doet tegen computercriminaliteit. "De aanval laat zien dat het redelijk eenvoudig is om grote netwerken lam te leggen. Nederland is het meest digitale land ter wereld en is dus enorm kwetsbaar", zei hij. De deskundige roept een nieuw kabinet op 'cybersecurity' serieus te nemen.