Drenthe blijft 'dikste' provincie van Nederland

ASSEN - In Drenthe wonen relatief nog altijd de meeste dikke mensen van heel Nederland.

Bijna 53 procent van de inwoners van Drenthe heeft overgewicht. En bijna 16 procent heeft zelfs ernstig overgewicht, oftewel obesitas.Landelijk is gemiddeld 49 procent van de volwassenen te zwaar; 14 procent van de Nederlanders heeft obesitas.Kunt u de kaart niet goed zien? Klik dan hier De cijfers komen naar voren uit de Gezondheidsmonitor. Dat is een enquête-onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd door het CBS , het RIVM en de GGD.Toen de vorige Gezondheidsmonitor uitkwam, in 2013, was bijna 52 procent van de Drenten te zwaar. Het aantal inwoners van onze provincie met overgewicht is dus licht toegenomen. Drenthe is overigens al tientallen jaren lang koploper als het gaat om het aantal mensen dat te zwaar is.Onder 65-plussers is het aantal mensen met overgewicht hoger. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben ernstig overgewicht dan mannen. Uit eerder onderzoek van het statistiekbureau blijkt dat het aandeel Nederlanders dat te zwaar is sinds de jaren '80 bijna is verdubbeld.