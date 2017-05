Wandelen over de postkoetsroute op het Dwingelderveld: 'Het was hier wild en woest'

De sporen van de postkoets zijn nog altijd zichtbaar op het Dwingelderveld (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

ANHOLT - In twintig uur tijd van Groningen naar Zwolle reizen. Vanaf 1665 was dat mogelijk door de komst van de postkoets. De reizigers trokken onder meer door het Dwingelderveld en sporen daarvan zijn nog steeds zichtbaar.

Afgelopen zaterdag organiseerde Natuurmomenten voor het eerst een wandeltocht over de oude postkoetsroute door het Dwingelderveld. Volgens gids Hennie Drost was dat een succes. "Mensen vonden het heel interessant. Er zit veel geschiedenis achter."



Zichtbare sporen

Op het Dwingelderveld zijn de sporen nog steeds duidelijk zichtbaar. "Vroeger reed de postkoets met regelmaat over de heide en de karresporen zijn hiervan nog het bewijs. Men had een vaste route, maar het spoor waarover men reed veranderde nog wel eens. Als er kuilen ontstonden, reden de karren hier omheen. En te los en rul zand reed ook niet prettig, waardoor ze een nieuw spoor over de heide maakten. De vliegdennen die er nu nog staan, dienden als navigatie", zegt Drost.



Wild en woest

De pleisterplaats Anholt ligt direct tegen het Dwingelderveld aan. Die plaats was volgens Drost belangrijk voor reizigers. "Mensen durfden 's nachts niet over de hei, omdat je rovers tegen kon komen. Of natuurlijk witte wieven. Het was hier wild en woest. Het was vroeger één kale vlakte met modder, kuilen en booswichten. Anholt was omgracht en omwald voor de veiligheid van de reizigers."



Verschil van achttien uur

Toen in 1870 de eerste spoorverbinding tussen Groningen en Zwolle werd aangelegd, werd de postkoets minder belangrijk. "Mensen konden toen in twee uur naar Zwolle reizen, met de postkoets was dat twintig uur", aldus Drost.



De wandeltocht krijgt op 11 augustus een vervolg met een wandeling van drie uur door het Dwingelderveld.