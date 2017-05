Huldiging Feyenoord: 'Als je nu vanuit Emmen deze kant op wilt komen: blijf thuis'

ROTTERDAM/EMMEN - Pech voor Feyenoord-supporters die nu vanuit Emmen in de trein zitten richting Rotterdam. Ze passen er helaas niet meer bij tussen alle hossende Feyenoorders in de stad van de landskampioen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb riep zojuist op dat mensen die vanuit Emmen in de trein richting het feest reizen thuis moeten blijven.Rotterdam is op dit moment propvol en ziet rood-wit van enthousiaste voetbalfans die hun club Feyenoord willen huldigen. Zowel de Coolsingel als de Hofplein fontein staat bommetjevol met mensen. Volgens een schatting van de gemeente zijn er in totaal 140.000 mensen op de been. Rond twaalf uur wordt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht op het bordes van het stadhuis voor een huldiging.Mensen uit Emmen hebben dus pech, want de stad is vol. De politie riep eerder vanochtend al op dat mensen beter thuis kunnen blijven omdat de kampioensstad bijna uit haar voegen barstte. Hoop voor volgend jaar is natuurlijk op een vergelijkbare oproep van burgemeester Eric van Oosterhout. FC Emmen maakt namelijk nog altijd kans om te promoveren naar de Eredivisie.Feyenoord-fans die tóch graag hun helden willen huldigen kunnen het feest via een livestream op internet volgen.