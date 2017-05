ChristenUnie stelt Kamervragen over afwijzen bevingsschade Emmen

Carla Dik-Faber wil antwoord van minister Henk Kamp over de gang van zaken omtrent het rapport over bevingsschade in Emmen (foto: ANP/Remko de Waal)

EMMEN - De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil van demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) weten of de Kamer geïnformeerd is over de conclusies van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb).





Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie heeft vragen gesteld aan Kamp en wil weten of de minister bereid is om de aanbevelingen van de Tcbb op te volgen. De Tcbb adviseert een vervolgonderzoek door schade-experts op verschillende locaties in Emmen. Mochten inwoners van Emmen het niet eens zijn met de schade-experts, dan hebben zij ook nog recht op een contra-expertise. Als ze er dan nog niet uitkomen, adviseert de Tcbb een gang naar de rechter.



Minister Kamp heeft nog niet gereageerd op de Kamervragen van de ChristenUnie.



