Waarschuwing voor moeder die aanrijding schoolklas veroorzaakte

ASSEN/BOVENSMILDE - “Wat een leuke en gezellige dag had moeten worden, is geëindigd in een nachtmerrie.” Dat zei een 37-jarige vrouw uit Bovensmilde vandaag tegen de kantonrechter in Assen.

Ze veroorzaakte begin december 2015 een ongeluk toen ze met de schoolklas van haar zoon en andere ouders op weg was naar de manege in Westerbork. De klas zou er naartoe gaan vanwege de spreekbeurt van een van de leerlingen.De vrouw reed met vier kinderen op de achterbank in een rij van auto’s over de smalle Suermondsweg, toen ze met haar rechterwielen in de berm terechtkwam. Ze schrok en wilde hard remmen, maar trapte in plaats daarvan het gaspedaal in. Daardoor botste ze op de auto voor haar en knalde ze daarna tegen een boom.Behalve dat ze zelf met een klaplong naar het ziekenhuis moest, brak een klasgenootje van haar 9-jarige zoon die op de achterbank zat zijn beide benen. Enkele andere kinderen raakten lichtgewond. De kantonrechter veroordeelde de vrouw uit Bovensmilde tot een half jaar voorwaardelijke rijontzegging.De vrouw vertelde trillend dat ze angst- en paniekklachten aan het ongeluk heeft overgehouden en sinds het ongeluk therapie heeft. Ze had de dagvaarding, die ze na anderhalf jaar in de bus kreeg, totaal niet verwacht. “Ik vind deze rechtszaak onterecht. Het voelt als een straf dat ik hier zit.”De rechter legde uit dat zij wel verantwoordelijk is voor het intrappen van het gaspedaal, ook al deed ze dat niet expres. Hij noemde de situatie voor de vrouw een horrorscenario. Vanwege de grote gevolgen voor de vrouw, vond hij een onvoorwaardelijke straf te ver gaan.