Rendo keert miljoenen uit aan Drentse en Overijsselse gemeenten

MEPPEL - Netwerkbeheerder Rendo in Meppel heeft het jaar 2016 afgesloten met een winst van 13,7 miljoen euro. En dat is goed nieuws voor de aandeelhouders.

Dat zijn verschillende gemeenten in de provincies Drenthe en Overijssel. Die krijgen vanuit de winst van de Rendo een bedrag van 7,5 miljoen gestort op hun rekening. En dat is net zoveel als vorig jaar. De rest gaat in de reserves.Volgens directeur Eddy Veenstra van Rendo is er in het afgelopen jaar vooral afgerekend met problemen uit het verleden . "We hebben ingewikkelde fiscale dossiers uit het verleden afgewikkeld en niet kernactiviteiten als het onderhoud van CV-ketels en het bezit van een elektriciteitscentrale in Steenwijk afgestoten."De netbeheerder uit Meppel heeft zich voorgenomen om zich de komende jaren in te gaan zetten voor de energietransitie . Daar willen ze de gemeenten in hun werkgebied mee gaan helpen.Bovendien is Rendo een van de partners bij de aanleg van glasvezel in gemeenten als De Wolden en Westerveld. Rendo ziet glasvezel als een nieuwe tak. Zij beheren de netwerken.