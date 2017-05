VVV Assen verhuist naar Wapen van Drenthe: 'Meer gastvrij onthaal boottoeristen'

VVV Assen verkast naar Wapen van Drenthe, en verwacht daar veel meer boottoeristen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De Asser VVV verhuist eind dit jaar naar het Wapen van Drenthe, zodra dat pand verbouwd is. Naast het VVV-kantoor komt er een grand-café op de benedenverdieping van het voormalige herenlogement.

VVV-eigenaar Ronald Obbes ziet daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. "Ik heb altijd al een combinatie gewild van een VVV met horeca en op deze locatie kan het allemaal."



Meer boten naar stad

Obbes zit met zijn VVV nu nog in Vanderveen aan de Markstraat. Volgens hem is het Wapen van Drenthe een fraaie zichtlocatie, zo vlak aan het water op de hoek van de Vaart. De plek zal vooral in het oog springen bij vaarrecreanten, die Assen aandoen. "Ik verwacht toch dat straks meer boten onze stad zullen ontdekken, als in juni de Blauwe As klaar is en je helemaal door Assen kunt varen. Op deze zichtlocatie hoop ik dan vooral meer interactie met de pleziervaarders te hebben. En met een grand-café erbij, kunnen we die gastvrij ontvangen."



Met de VVV in het Wapen van Drenthe, aan de Vaart Zuidzijde, zit Obbes ook pal tegenover het havenkantoor, dat aan de noordkant van de Vaart zit. "Daarmee wil ik ook meer samenwerking zoeken. Om te zien hoe we meer voor de vaarrecreant kunnen betekenen."



Aantrekkelijkheid promoten

Maar de VVV verhuist niet alleen naar de hoek van de Vaart om de vaarrecreant te plezieren. "We zijn er voor alle toeristen. En in het historische Wapen van Drenthe, wat toch beslist een beeldbepalend pand is, kun je meteen de aantrekkelijkheid van de stad promoten. Allerlei lijnen komen hier samen. Het openbaar vervoer stopt hier, de parkeergarages zitten hier om de hoek. Hopelijk kunnen we vanaf dit punt de toerist door de hele stad heentrekken. Want dat is belangrijk."



Zeven dagen open

De VVV Assen is straks zeven dagen per week geopend, met het grand-café erbij, dat een groot terras krijgt. Bedoeling is dat het VVV-kantoor met grand-café in januari opent in het verbouwde Wapen van Drenthe.

Door: Margriet Benak Correctie melden