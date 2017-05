Ondernemend: Rauw, ruw en terug naar de basis bij sportschool in Meppel

MEPPEL - "Heel cliché, maar ze zeggen wel eens als je doet wat je leuk vindt, dan werk je nooit meer een dag in je leven, maar ik denkt wel dat dat waar is."

Hij is bijna 140 kilo, behoort tot de sterkte mannen van Nederland en runt daarnaast een sportschool in Meppel. Mark van Dijk (34) is volop bezig met zijn favoriete bezigheid: sport."We zijn hier eigenlijk begonnen omdat ik iets miste in het huidige aanbod. De meeste sportscholen zijn vrij gestandaardiseerd en staan vol met cardio-apparatuur. Op een gegeven moment heb ik gezegd: nou ja, dat kan ook anders en dat moet eigenlijk ook anders."Van Dijk kwam al gauw te kort qua mogelijkheden om te groeien bij de reguliere sportscholen en begon, nadat hij stopte bij defensie, een eigen sportschool. Eentje voor grote mannen, maar niet alleen dat."Als je mensen hier buiten op straat vraag: wat voor mensen sporten er bij Pure Power Gym? 'Ja, dat zijn alleen maar hele grote mannen', maar dat is pertinent niet waar", vertelt Van Dijk. "Die hebben we ook, omdat we alle vormen van krachtsport faciliteren, daarom zijn we ook begonnen met deze sportschool."Als het aankomt op heel groot worden, dan is Van Dijk wel een ervaringsdeskundige. "Ik ben in 2002 ooit begonnen met fitness tijdens mijn eerste uitzending naar Bosnië. Toen was ik een jochie van krap aan zeventig kilo. Nu, vijftien jaar later, ben ik bijna verdubbeld en zit mijn wedstrijd gewicht rond de 135 kilo." Hij doet fanatiek mee aan verschillende sterkste-man-wedstrijden.Ook in de sportschool is dit terug te zien. Naast een hal vol met cardio-apparaten is een grote open ruimte met allerlei oefeningen die eerder doen denken aan de set van een sterkste-man-wedstrijd, dan aan de sportschool, maar dat is volgens Van Dijk ook de kracht van zijn gym. "Zonder poespas, zonder ellende. Geen gelikte vloeren, geen gelikt plafond. Gewoon lekker rauw, ruw en terug naar de basis.""Het maakt niet uit hoe kut ik me voel; op het moment dat ik de zaak instap, dan ga ik met nieuwe energie weer naar buiten. En dat is voor mij belangrijk. Als ik merk dat dat niet meer is, dat wordt het ook tijd om wat anders te gaan doen denk ik, maar zolang je dat gevoel hebt, ja, dan denk ik dat je een hele mooie baan hebt", besluit Van Dijk.