GGZ Drenthe ontwikkelt behandeling voor brandstichters

Archieffoto van een in brand gestoken auto (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - GGZ Drenthe is bezig met het opzetten van een behandeling voor brandstichters.

Nu krijgen brandstichters vaak nog een algemene behandeling en dat gaat veranderen. Want: hoe specifieker de behandeling, hoe beter die werkt en hoe kleiner de kans op herhaling.



Geen behandeling

"In Nederland is er momenteel nog geen specifiek behandelprogramma voor brandstichters. Ook wereldwijd zijn er nauwelijks specifieke behandelprogramma's. Dat is opvallend en er valt dus nog veel te winnen", zegt Lydia Dalhuisen.



Dalhuisen promoveerde onlangs aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp brandstichting. Haar onderzoek deed zij deels bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek van de GGZ Drenthe in Assen. Nu helpt ze GGZ bij de ontwikkeling van een behandeling voor brandstichters.



"Brandstichters worden nu wel behandeld. Maar dan gaat het om een algemene behandeling. Ze zijn dan bijvoorbeeld in groepsbehandeling met agressieve mensen of met zedendelinquenten. Er zullen wel raakvlakken zijn, maar we willen juist een specifiek programma", zegt Dalhuisen.



Soorten brandstichters

Volgens de onderzoekster zijn er veel verschillende soorten brandstichters. "Je ziet drie specifieke groepen. De eerste groep bestaat uit mensen die brand stichten om emoties of negatieve gevoelens af te reageren. De tweede groep sticht vooral brand uit woede op zichzelf of anderen. De derde groep sticht doelbewust brand en gebruikt het vuur als middel om iets te bereiken. Een deel van die laatste groep wil hulp, een ander deel is juist uit op wraak."



Weinig pyromanen

Er is een groot verschil tussen brandstichters en pyromanen. Uit een eerder onderzoek waarbij 700 zaken zijn onderzocht, bleek er in slechts vier gevallen sprake te zijn van pyromanen.



"Je moet veelvuldig brand stichten en een fascinatie voor vuur hebben. Voordat pyromanen brand stichten, bouwen ze de spanning op. Na de brand moet er opluchting zijn. Er zijn daarnaast veel uitsluitingscriteria. Als iemand bijvoorbeeld onder invloed is van alcohol, dan kan diegene niet de diagnose pyromanie krijgen", legt Dalhuisen uit.



Differentieel

Omdat er zoveel soorten brandstichters zijn, moet de behandeling die wordt ontwikkeld gedifferentieerd zijn. "De verschillende groepen brandstichters hebben allemaal hun eigen kenmerken en behandelbehoeften. We ontwikkelen nu een programma voor brandstichters, met daarbinnen de ruimte om te differentiëren", aldus Dalhuisen.



De onderzoekster verwacht binnen enkele maanden te starten met de speciale behandeling voor brandstichters. De bedoeling is dat de Drentse behandelmethode landelijk wordt uitgerold.