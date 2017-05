Boete en rijontzegging voor 'bijna doodrijden' meisje

ASSEN/STIELTJESKANAAL - Een 26-jarige man uit Zandpol is veroordeeld tot drie maanden rijontzegging en zevenhonderd euro boete voor het aanrijden van een fietsster in Stieltjesjanaal.

Hij reed op 27 januari vorig jaar een destijds 17-jarig meisje aan dat op weg was naar school. De scholiere werd zwaargewond naar het UMCG gebracht.Ze had onder meer een darmperforatie, een klaplong en meerdere breuken. In de rechtszaal vertelde ze dat ze niet meer kan sporten en misschien nog geopereerd moet worden.Van haar fiets was helemaal niks meer over. De politie vond alleen een wiel, het stuur en het zadel terug in de berm. De rest is volgens de officier van justitie waarschijnlijk in het kanaal beland.De man uit Zandpol reed naar eigen zeggen zestig kilometer per uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren, kon hij de rechter niet uitleggen. “Ik weet nog wel dat het heel slecht weer was, de weg spiegelde erg.”Uit onderzoek bleek dat hij niet had gedronken, geen drugs had gebruikt of had geappt achter het stuur. “U heeft wel bijna iemand doodgereden, realiseert u zich dat?” vroeg de rechter. Uiteindelijk bood de man zijn excuses aan aan het slachtoffer dat achter hem zat.Hij legde uit dat hij zijn rijbewijs nodig heeft om op zijn werk in Coevorden te kunnen komen, maar daar hield de rechter geen rekening mee.