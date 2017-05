Auto botst tegen boom in Ruinen

In Ruinen botste een auto tegen een boom (foto: Persbureau Meter) De bestuurder raakte lichtgewond (foto: Persbureau Meter)

RUINEN - Op de Echtenseweg in Ruinen is een automobilist vanmiddag lichtgewond geraakt, nadat hij met zijn auto tegen een boom reed.

De auto kwam vervolgens op het wegdek tot stilstand. De bestuurder kon zelf uit het voertuig komen en is door ambulancepersoneel onderzocht. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.