Boete voor man (85) die op twee auto’s botst op N34

ASSEN/ZUIDLAREN - Een inhaalmanoeuvre over een doorgetrokken streep op de N34 tussen Zuidlaren en De Punt had grote gevolgen voor een 85-jarige man uit Leek. Hij veroorzaakte in februari vorig jaar een aanrijding met twee auto’s en raakte zelf gewond.

De kantonrechter in Assen veroordeelde hem vandaag tot een boete van 450 euro voor zijn gevaarlijke verkeersgedrag.Toen de bejaarde man op 19 februari vorig jaar op de autoweg een bus van vervoerder Qbuzz inhaalde, had hij zijn tegenliggers niet zien aankomen. De doorgetrokken streep had hij ook niet gezien, vertelde hij in de rechtszaal.Geluk bij een ongeluk was dat geen van de inzittenden van de twee tegemoetkomende auto’s gewond raakte. Een bestuurder kon na de botsing stoppen in de berm, de ander reed een talud af, net als de bejaarde Leekster zelf. Hij sloeg ook over de kop.Welk letsel hij opliep, werd tijdens de rechtszaak niet duidelijk, maar volgens de rechter ging het om lichte verwondingen. Een half jaar na het ongeluk besloot de man dat hij beter niet meer achter het stuur kon stappen en leverde hij zijn rijbewijs in.