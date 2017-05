Travellers teisteren Zuidoost-Drenthe

EMMEN - Het zuidoosten van Drenthe wordt geteisterd door zogeheten travellers. Dat zijn mensen die rondreizen en overal werkzaamheden aanbieden. Ze bieden bijvoorbeeld asfalteringswerkzaamheden aan of maken dakgoten schoon. Vaak gaan ze op intimiderende wijze te werk.

"We zien al een aantal jaren dat ze hier naartoe komen. Misschien dat hier de markt wat groter is en dat hier meer werk is", zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeijer.De travellers worden in heel Noord-Nederland gesignaleerd, maar vooral in Zuidoost-Drenthe. Vanuit die omgeving zijn de afgelopen weken tientallen meldingen binnengekomen bij de politie.Toch zijn de travellers niet vaak strafbaar. "Het zit tegen strafbare feiten aan, maar het is het vaak net niet. Mensen voelen zich geïntimideerd en onder de druk die ze voelen, gaan ze toch met de travellers in zee", zegt Zinsmeijer.Als de travellers werkzaamheden aanbieden en mensen gaan er niet op in, gaan ze vaak wel weer weg. Maar zo gaat het niet altijd. "Het gebeurt ook dat ze ongevraagd al dingen hebben gedaan. Dan hebben ze bijvoorbeeld al asfalt op de oprit gestort, dat ze over hadden. Of ze hebben ongevraagd de dakgoten schoongemaakt en vragen er vervolgens geld voor." Maar de politiewoordvoerder is duidelijk: als je geen opdracht hebt gegeven, hoef je niets te betalen.Dat mensen uiteindelijk toch met travellers in zee gaan, komt vaak doordat de travellers druk uitvoeren. Ze gaan bijvoorbeeld dicht bij de mensen staan en verheffen hun stem was. De 'klanten' voelen zich dan geïntimideerd en dan gaan ze toch overstag.De politie wil het graag weten als mensen bezoek hebben gehad van de travellers. "Zo kunnen we beoordelen of er sprake is van strafbare feiten. En in bedreigende situaties kunnen mensen altijd 112 bellen."De travellers lijken zich met name op te houden op campings. "We hebben wat campings in beeld, waar ze gesignaleerd zijn. Hier en daar zien we ze wel rijden. Op het moment dat ze strafbare feiten plegen, worden ze bekeurd. Gisteren is van een van hen een auto in beslag genomen, omdat de papieren niet in orde waren", besluit Zinsmeijer.Het is niet de eerste keer dat travellers de provincie teisteren. Bijna twee jaar geleden zorgde een groep Ierse travellers voor overlast in Nieuw-Dordrecht . Ook toen verbleef de groep op campings. Vooral de plaatselijke supermarkt moest het ontgelden. Zo werd personeel bedreigd en geïntimideerd . De winkel was het zat en huurde beveiligers in.