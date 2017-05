Twee personen bekneld in auto na ongeluk in Borger

(foto: Herman van Oost)

BORGER - Op de Hunebedstraat in Borger is een auto tegen een boom gereden. Volgens de politie zitten twee inzittenden bekneld in de auto.





De Hunebedstraat is afgesloten voor verkeer. Hoe de slachtoffers er aan toe zijn, is op dit moment onduidelijk.



Ook de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.



Later meer.

De hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook is een traumahelikopter onderweg.De Hunebedstraat is afgesloten voor verkeer. Hoe de slachtoffers er aan toe zijn, is op dit moment onduidelijk.Ook de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.Later meer.