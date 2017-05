Duitse snelheidsduivel moet zitten en mag niet meer rijden

(foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 32-jarige man uit het Duitse Haren is veroordeeld tot drie weken cel en een half jaar rij ontzegging voor extreem gevaarlijk rijgedrag in Zuidoost-Drenthe.

De man reed op 10 augustus vorig jaar in een gestolen camper door Duitsland. Toen de politie ontdekte dat de camper niet van hem was, zetten agenten de achtervolging in. De man vluchtte met hoge snelheid naar Nederland, waar hij ook de Nederlandse politie achter zich aan kreeg.



Dollemansrit

De Duitser scheurde, met meerdere politieauto’s achter zich aan, door Nieuw-Dordrecht, Barger-Compascuum en Emmen. Hij reed onder meer met 80 kilometer per uur door een 30-kilometerzone langs een school en ramde hij meerdere politieauto’s.



Op de Rondweg in Emmen reed hij een politieauto, die naast hem reed van de weg. Uiteindelijk verloor de Duitser de macht over het stuur en belandde hij met zijn camper in een sloot. Ook toen gaf hij zich nog niet gewonnen. De politie vond hem even later met hulp van een hond in een maisveld.



Paniek?

De man was naar eigen zeggen niet gestopt voor de politie, omdat hij in paniek was. De kantonrechter noemde de zaak 'buitengewoon ernstig'. “Hij veroorzaakte levensgevaarlijke situaties. Ik geloof niet dat je zo lang achter elkaar in paniek bent. Hij had de politie achter zich aan, geen concurrerende criminele bende die hem wilde liquideren.”



De Duitser was niet bij de rechtszaak.