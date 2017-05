Brand Italiaans restaurant Emmen in Opsporing Verzocht

EMMEN - Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt morgenavond aandacht aan de brand in het Italiaanse restaurant Dal Baffo aan de Weerdingerstraat in Emmen.

De brand, eind februari, is volgens de politie aangestoken.In het restaurant zijn tijdens het sporenonderzoek resten aangetroffen van een jerrycan die niet in het pand thuishoorde. Dat duidt volgens de politie op brandstichting. Er zijn nog geen verdachte(n) in beeld. De politie roept mensen die iets gezien hebben rond het tijdstip van de brand - kwart voor twee 's nachts - op zich te melden.De uitzending van Opsporing Verzocht is morgenavond op NPO1 te bekijken om 20.30 uur. Woensdagochtend is de herhaling te zien op NPO2 om 11.40 uur.